Scozia: rivista “Open House”, conferenza on line su “La teologia della liberazione oggi”

“La teologia della liberazione oggi”. Così si intitola la conferenza online, organizzata per sabato prossimo 26 febbraio, dalle 10.30 alle 16.30, dalla rivista cattolica scozzese “Open House”. L’iniziativa vuole celebrare i cinquant’anni della traduzione inglese del volume “Una teologia della liberazione” di Gustavo Gutiérrez. A moderare l’evento sarà il professor Will Storrar del “Centro di Inchiesta teologica” dell’università di Princeton mentre ad intervenire saranno David Inczauskis, sacerdote gesuita docente alla “Xavier University” di Cincinnati, Julie Clague, che insegna teologia cattolica all’università di Glasgow, Teresa Forcades i Vila, una teologa suora benedettina che vive in Catalogna, e Duncan MacLaren, ex direttore della Caritas scozzese “Sciaf” (“Scottish Catholic International Aid Fund”). All’appuntamento di sabato seguiranno tre serate dedicate a studi biblici durante la Quaresima. “Open House” è una rivista bimensile, fondata a Dundee, in Scozia, da un gruppo di laici cattolici che volevano mantenere vivo lo spirito del Concilio Vaticano II. A dirigerla, negli ultimi dieci anni, è stata la teologa Mary Cullen, che ha anche organizzato il convegno di sabato. “Penso che il Sinodo lanciato da Papa Francesco rappresenti la via verso il futuro”, spiega, “Non vedo alternative. I nostri lettori vogliono proprio la Chiesa immaginata dal Papa, una Chiesa aperta, dove vi sia rispetto per diversi punti di vista”.