Televisione: “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, il 27 febbraio intervista al card. Bassetti, presidente Cei

Summit di Firenze sul Mediterraneo con vescovi, sindaci e la Messa conclusiva di Papa Francesco; le parole del card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei; Expo di Dubai ricorda l’anniversario del Documento sulla Fratellanza Umana. Questi ed altri sono i servizi del programma “Viaggio nella Chiesa di Francesco” di Massimo Milone e Nicola Vicenti, in onda domenica 27 febbraio alle ore 00.25 su Rai1, in replica su Rai Storia domenica 6 marzo alle ore 12.30 e disponibile su raiplay e www.raivaticano.rai.it. “Il Mediterraneo deve tornare alla sua vocazione. Quella di unire popoli e civiltà. Ha partorito una ventina di civiltà, abbraccia le tre religioni monoteiste. Deve tornare a essere generatore di pace. Basti guardare a Gerusalemme. Quando ci sarà pace lì, un mantello di pace si estenderà a tutto il mondo”. Così il Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei presenta l’incontro “Mediterraneo, frontiera di pace” a Firenze, con la Messa conclusiva presieduta da Papa Francesco, il 27 febbraio, nel segno del ‘sindaco santo’ Giorgio La Pira. A Firenze, vescovi e sindaci del Mediterraneo insieme, con le presenze di Mattarella e Draghi per stilare una carta d’intenti dove dialogo, confronto, pace vadano nella rotta tracciata da Giorgio La Pira. Nel programma riflettori poi sull’Expo di Dubai, che ha celebrato la firma tre anni fa dello storico Documento sulla Fratellanza Umana. Parlano il segretario generale dell’Alto Comitato per l’attuazione del Documento Judge Mohamed Abdel Salam, il commissario straordinario per l’Italia a Expo Paolo Glisenti, il nunzio apostolico per l’Arabia meridionale mons. Paul Hinder. Papa Francesco al tempo della Rete: ne parla il Direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione Andrea Tornielli. “La fede oggi, al tempo della sfera digitale, – dice Tornielli – si comunica con uno stile al quale il Papa ci ha richiamato più volte. L’importanza di non semplificare la realtà, di non vedere tutto bianco e nero, di non usare linguaggi di odio, ma facendo sì che la Rete e i social siano occasione per socializzare in senso positivo”. Nella puntata si parla anche di Carità e solidarietà a Roma, con protagonisti i giovani. Una notte con i ragazzi della onlus “Sosteniamoci”, che ai senza fissa dimora portano non solo viveri e coperte, ma una parola di condivisione e solidarietà. E, per chiudere, il programma offre un viaggio nel Palazzo del Laterano di Roma, dove, in tremila metri quadrati, rivive il Museo dei Papi, dieci sale.