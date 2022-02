Diocesi: Piazza Armerina, ordinazione presbiterale di don Pagano

Ordinazione sacerdotale nella diocesi di Piazza Armerina: il vescovo, mons. Rosario Gisana, lo scorso 19 febbraio ha ordinato il diacono Gianfranco Pagano, 31 anni, proveniente dalla Chiesa Madre di Butera, in provincia di Caltanissetta, dove si è tenuto il rito di ordinazione. “Il presbitero di oggi deve essere in grado di stare a passo con i tempi e capace di portare quella ventata di novità evangelica”, ha detto il neo sacerdote intervistato dal settimanale diocesano Settegiorni. Dopo il diploma di ragioniere, don Pagano ha continuato a coltivare la sua vita in parrocchia come ministro straordinario della Eucarestia, “un periodo in cui ho iniziato a concretizzare, anche mediante l’adorazione eucaristica personale, la mia vocazione verso il sacerdozio”, prima dell’ingresso in seminario per gli studi scanditi da numerose esperienze, tra cui in Cottolengo ed in Spagna. “Oggi è necessario un confronto costante anche con le istituzioni pubbliche e con i servizi sociali, per dedicare grande attenzione alle persone che vivono ai margini della società. La Chiesa deve avere il coraggio di schierarsi con chi si impegna lealmente a combattere violenza e ingiustizia”. Per questa ragione “il mio progetto pastorale – ha concluso don Pagano – si ispira a padre Pino Puglisi e don Tonino Bello che con la loro capacità comunicativa sono stati in grado di portare il Vangelo anche a quelle persone lontane e ignoranti”.