Argentina: Caritas mobilitata per portare aiuto di fronte all’emergenza incendi nella provincia di Corrientes

Argentina, incendi (foto Caritas)

Vista la gravità della situazione generata dai numerosi incendi che hanno colpito la regione nord-orientale dell’Argentina, in particolare le province di Misiones e Corrientes, Caritas Argentina in una nota invita “l’intera società a collaborare finanziariamente per sostenere il lavoro che si sta svolgendo, e aiutare le famiglie a superare questa emergenza”. La provincia di Corrientes, in particolare, sta attraversando una crisi storica che, per la sua portata territoriale e la velocità con cui l’incendio sta avanzando, non ha precedenti. In poche settimane, da fine dicembre a oggi, gli incendi hanno distrutto quasi 600.000 ettari dei 9 milioni complessivi che la provincia possiede, ovvero il 7% del suo territorio. Sebbene non sia ancora possibile misurare la perdita di fauna e flora autoctone di uno dei più grandi ecosistemi dell’Argentina, la situazione si sta avviando a diventare una tragedia ecologica, poiché gli incendi hanno raggiunto gli Esteros del Iberá e minacciano la sua vasta biodiversità. Gravemente compromessa anche l’economia locale, a patire dai piccoli agricoltori e allevatori. “I volontari della Caritas – si legge nella nota -, in contatto permanente con le aree colpite e con la Squadra di risposta alle emergenze, sono presenti nelle aree sostenendo il lavoro dei vigili del fuoco (per lo più volontari) e articolando azioni con le organizzazioni civili preposte al coordinamento degli sforzi. Gli aiuti di Stato sono insufficienti a causa dell’entità del disastro, e devono essere acquistati rifornimenti (soprattutto acqua in bottiglia) per sostenere il lavoro incessante delle brigate, composte da vigili del fuoco, lavoratori rurali, gruppi di rifornimento e squadre di logistica”. Le prime risposte all’appello della Caritas nazionale già sono visibili, come ha spiegato all’agenzia Aica Eduardo Caballero, direttore della Caritas arcidiocesana di Corrientes: “Grazie a Dio ci sono molte istituzioni e persone che stanno dimostrando solidarietà, e noi cerchiamo di rispondere rapidamente”. Sono stati realizzati kit che contengono soprattutto bibite reidratanti, acqua minerale, barrette di cereali, colliri, crema idratante, garze. “La consegna delle donazioni – continua il direttore della Caritas – avviene con i nostri mezzi e con i mezzi dei parroci, che sono i presidenti della Caritas parrocchiale dell’Interno. In questo modo, tendiamo una rete e da lì ci distribuiamo. Abbiamo anche alcuni veicoli privati che si sono offerti di collaborare”.