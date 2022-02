Germania: Amburgo, 20 progetti Caritas beneficeranno delle donazioni per l’annuale concerto benefico del presidente federale

Quest’anno il ricavato delle donazioni del tradizionale concerto annuale di beneficenza del presidente federale tedesco andrà a 20 progetti Caritas per l’assistenza medica ai senzatetto. Il concerto è tutto esaurito e si terrà domenica 27 febbraio all’Elb-philharmonie di Amburgo. La metà delle donazioni ricevute sarà distribuita tra 19 progetti Caritas a livello nazionale. L’altra metà andrà a una struttura di Amburgo: l’infermeria per senzatetto a St. Pauli, gestita dalla Caritas nell’ex ospedale portuale, divenuto oggi una struttura di primo ricovero, con 20 posti letto per donne e uomini, malati e senzatetto. “Il presidente federale ha selezionato” i beneficiari delle donazioni “che sono vicini al suo cuore e a quello della Caritas, non solo dopo le esperienze della pandemia”, afferma la presidente della Caritas tedesca, Eva Maria Welskop-Deffaa. “Andare in uno studio medico o in una farmacia quando sono malati, per le persone senza fissa dimora è sempre associato a enormi ostacoli. Soprattutto coloro che non hanno una copertura assicurativa sanitaria troppo spesso rimangono senza cure per settimane. Durante questo periodo, una piccola infezione si può trasformare in una cancrena e un mal di denti si può trasformare in un ascesso alla mascella. La vita di strada fa ammalare”, ha ribadito Welskop-Deffaa. Tra i 19 servizi assistenziali medici a livello nazionale ci sono consultori medici e dentistici per i senzatetto; un servizio di prevenzione che distribuisce frutta e verdura ai senzatetto; un appartamento di prima accoglienza ospedaliera; un servizio di cure psicoterapeutiche per i senzatetto traumatizzati e molto altro ancora. Il concerto, diretto da Alan Gilbert, sarà trasmesso in diretta alle 11 su Ard, sulla stazione radio Ndr Kultur e su www.elbphilharmonie.de.