Diocesi: Caritas Catanzaro, sostegno al centro di cura Saint Michel a Bouar, Repubblica Centrafricana

“Una somma di € 4.000,00 per un microprogetto in Africa, presso il ‘Centro di cura Saint Michel’ sorto nel 2010 nella città di Bouar, nella Repubblica Centrafricana”. Il sostegno è arrivato dalla Caritas diocesana di Catanzaro – Squillace, e servirà a coprire le spese per l’acquisto di medicinali indispensabili per i servizi offerti e per curare le malattie, in particolare l’HIV. Grazie alla realizzazione del MicroProgetto – rendiconta la Caritas, “il Centro Sanitario ha potuto acquistare medicinali dando quell’indispensabile respiro alle attività del Centro e che hanno permesso un approvvigionamento sicuro di farmaci specifici necessari per la prosecuzione dell’attività, aiutando, in questo modo, al raggiungimento dell’obiettivo principale: l’accoglienza del paziente, la sua presa in carico e cura”. Negli ultimi mesi sono state effettuate “5.561 consultazioni in cui sono stati riscontrati 4.385 pazienti in HIV. Sono state poi riscontrate, nel corso delle medesime consultazioni, 2.986 ulteriori tipologie di malattie endemiche”. Per queste persone, “in modo particolare per le persone positive all’HIV, si è potuto attingere al magazzino/farmacia del Centro Sanitario, per poter dare continuità alle terapie da loro seguite”. I nuovi casi di positività all’HIV riscontrati sono stati 108, di cui 4 bambini con un’età inferiore ai 5 anni. Dai dati, inoltre, si evince che il 66% dei nuovi casi riguardano donne, il restante 34% sono uomini; infine, il 67% abitano nella città di Bouar, o zone limitrofe. Sono accorse al Centro anche persone colpite da altre tipologie di malattie e infezioni (2.986 casi), a cui il Centro ha potuto dare farmaci per la cura e la riabilitazione della persona; dalle consultazioni o dagli esami eseguiti, il numero maggiore sono stati i pazienti colpiti dalla malaria (873 casi) e malattie oculari e di stomaco (307 casi). Infine, sono stati 1.047 i casi riscontrati di malattie opportunistiche (micosi, herpes, candida…).