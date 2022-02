Diocesi: Ales-Terralba, nel pomeriggio convegno “Vivere da credenti la fine della vita” con don Bignami

“Vivere da credenti la fine della vita. Il dibattito sul suicidio assistito e sull’eutanasia”. Questo il tema al centro del convegno per laici e operatori pastorali che si terrà oggi pomeriggio a San Gavino Monreale (Vs) per iniziativa dell’Istituto diocesano di formazione teologica “Mons. G. M. Pilo” e l’Ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ales-Terralba.

L’appuntamento, ospitato dalle 18 presso il Centro pastorale diocesano, vedrà come relatore don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i Problemi sociali e il lavoro della Cei.