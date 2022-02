Austria: Vienna, un incontro sul ruolo delle donne sempre più ampio nella vita della Chiesa

Nel giugno 2021, i vescovi austriaci si incontrarono, a Mariazell, con donne che occupano posizioni di leadership ecclesiastiche, per una discussione dettagliata: in questi giorni si è svolto a Vienna un incontro nello spirito del cammino sinodale mondiale. Nel confronto le donne presenti hanno formulato suggerimenti ai rappresentanti della Conferenza episcopale austriaca (Öbk) sulla partecipazione femminile a tutti i livelli della società e della Chiesa. All’incontro hanno partecipato i vescovi Wilhelm Krautwaschl (Graz-Seckau) e Josef Marketz (Gurk-Klagenfurt), con l’abate dell’abbazia territoriale cistercense di Wettingen-Multierau, dom Vinzenz Wohlwend. Tra le donne hanno partecipato Angelika Ritter-Grepl (presidente del Movimento delle donne cattoliche in Austria), Gabriele Eder-Cakl (responsabile del ministero pastorale nella diocesi di Linz), Petra Gstöttner-Hofer (presidente della commissione pastorale e piattaforma delle commissioni femminili in Austria) e suor Sonja Dolesch (Ordine delle donne d’Austria). Tra le raccomandazioni fatte ai vescovi quello di portare avanti, tra le istanze sinodali, il cammino verso la diaconia femminile e un sempre più alto coinvolgimento delle donne nell’ufficio sacramentale. Sr. Dolesch ha descritto le sue esperienze con la cooperazione degli Ordini maschili e femminili: “La fusione della Conferenza superiore degli Ordini maschili e femminili in Austria è un esempio di un processo di apprendimento di successo, che nel frattempo è cresciuto ed è diventato una cosa ovvia nella Conferenza congiunta dell’ordine religioso. È stato un lungo viaggio che è valso la pena percorrere e rimane impegnativo”. Mons. Marketz ha espresso a kathpress la certezza che “è importante che noi vescovi parliamo alle donne e non di loro” esprimendo il consenso sul fatto che il dialogo dovrebbe continuare e svolgersi regolarmente, anche a livello allargato della Öbk e nel cammino sinodale austriaco.