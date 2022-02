Papa Francesco: all’impresa sociale “Il Mediterraneo”, “il mondo ha bisogno di sognatori capaci di fare concreti i loro sogni”

“Il mondo ha bisogno di sognatori che siano capaci di fare concreti i loro sogni”. Lo scrive Papa Francesco nel suo messaggio inviato a “Il Mediterraneo Scarl”, impresa sociale nata a Palermo che opera nell’ambito della comunicazione sociale ed edita il giornale online ilmediterraneo24.it. Il Pontefice risponde a una lettera inviata dai giovani promotori – giornalisti, operatori video e informatici -, nei giorni scorsi, per fargli conoscere il proprio impegno sociale e giornalistico. Dalle parole del Papa un incoraggiamento a continuare nel lavoro portato avanti, cioè raccontare “buone notizie” e il mondo del sociale in Sicilia, l’impegno di organizzazioni e volontari, con le loro storie e la loro passione. “Mi rallegra il lavoro che fate. Continuate così, andate avanti – aggiunge il Papa -. Il mondo ha bisogno di sognatori che siano capaci di fare concreti i loro sogni. Prego per voi, per favore fatelo per me”. L’impresa sociale “Il Mediterraneo Scarl” nasce grazie alla vittoria del contest “New Technology for Welfare Lab”, promosso dalla Caritas di Palermo con alcuni uffici della diocesi (Pastorale giovanile e Pastorale sociale e del Lavoro) in collaborazione con il Progetto Policoro.