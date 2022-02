Incontro vescovi e sindaci del Mediterraneo: al via domani i lavori, circa 360 gli operatori dell’informazione accreditati

(da Firenze) Sono già circa 360 – tra giornalisti, tecnici, fotografi, operatori audio video – gli operatori dell’informazione accreditati a seguire l’incontro tra i vescovi e sindaci del Mediterraneo, promosso dalla Cei dal 23 al 27 febbraio, due anni dopo l’analogo appuntamento di Bari, sul tema “Mediterraneo frontiera di pace”. In queste cinque giornate, che culmineranno con l’arrivo di Papa Francesco il 27 febbraio – il quale, è notizia di oggi, prima della Messa a Santa Croce incontrerà in forma privata il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – la città di Giorgio La Pira e dei suoi “visionari” Colloqui Mediterranei si prepara ad accogliere oltre 120, tra vescovi e sindaci, in rappresentanza delle Chiese e delle città dei tre continenti che si affacciano sul Mediterraneo. L’evento di Firenze si aprirà domani pomeriggio, al Convento di Santa Maria Novella, con la prolusione del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, e con l’intervento del Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Le giornate di giovedì 24 e venerdì 25 saranno dedicate al confronto e al dialogo, mentre sabato 26 è prevista, a Palazzo Vecchio, l’assemblea congiunta dei vescovi e dei sindaci. In serata, nell’ambito dell’evento culturale al Nuovo Auditorium del Maggio Musicale Fiorentino, sarà firmata la Dichiarazione di Firenze. Domenica 27 è in programma la visita del Santo Padre che, dopo aver incontrato i vescovi e i sindaci a Palazzo Vecchio, alle 10.30 celebrerà la Messa nella Basilica di Santa Croce alla quale parteciperà anche il capo dello Stato, che Francesco incontrerà in privato subito prima della celebrazione eucaristica, dopo l’incontro con la comunità religiosa dei Frati minori.