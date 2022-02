Papa a Firenze: il 27 febbraio incontra in forma privata il presidente Mattarella

(Foto Vatican Media/SIR)

Il Papa, il 27 febbraio, incontrerà in privato il presidente della Repubblica italiana, prima della messa conclusiva dell’incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo, in programma da domani al 27 febbraio a Firenze. È la novità del programma aggiornato della visita di Francesco a Firenze, diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede. Domenica 27 febbraio, alle 7, il Papa partirà dall’eliporto Vaticano per atterrare alle 8 a Firenze nello Stadio di atletica “Luigi Ridolfi”, in forma privata. Mezz’ora dopo, il Santo Padre arriverà a Palazzo Vecchio, dove nel Salone dei Cinquecento riceverà i saluti di Dario Nardella, sindaco di Firenze; Kostas Bakoyannis, sindaco di Atene; Moshe Lion, sindaco di Gerusalemme; Ekrem İmamoğlu, sindaco di Istanbul, e del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, Poi pronuncerà il suo discorso. Alle 9.30, nella Sala d’Arme, il Papa incontra alcune famiglie di rifugiati e profughi: non sono previsti discorsi. Alle 10 Francesco si trasferisce in auto alla Basilica di Santa Croce, dove è accolto dalla comunità religiosa dei Frati Minori. Subito dopo l’incontro privato con Mattarella. Alle 10.30, nella basilica di Santa Croce, il Papa presiederà la celebrazione eucaristica, al termine del quale il cardinale Bassetti pronuncerà un ringraziamento, prima della benedizione conclusiva. Alle 12 l’Angelus sul sagrato della basilica, seguito dal ringraziamento del card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze. La partenza da Firenze è fissata per le 12.30, quando Francesco salirà sull’elicottero Ore 12.30 Partenza in elicottero dallo Stadio di atletica “Luigi Ridolfi”, in forma privata. Alle 13.30 l’arrivo all’eliporto del Vaticano.