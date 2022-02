Diocesi: Trento, torna l’iniziativa “Voci del verbo scegliere” rivolta ai maturandi e classi del penultimo anno delle Superiori

Cosa fare dopo l’esame di maturità? Soprattutto, in base a quali criteri decidere il proprio futuro formativo e professionale? Ritorna a Trento, per il terzo anno e di nuovo in presenza (dopo l’ultima versione online), l’iniziativa “Voci del verbo scegliere”, riservata in particolare ai maturandi e agli studenti del penultimo anno delle superiori: ragazze e ragazzi potranno incontrare e dialogare con testimoni autorevoli, per aiutarli ad operare la scelta migliore nell’individuare il loro campo di impegno preferenziale. L’evento è promosso dalla Diocesi di Trento, in collaborazione con l’Ufficio politiche giovanili del Comune capoluogo e la rete delle scuole superiori cittadine. “Voci del verbo scegliere” è in programma domani, mercoledì 23 febbraio, presso il liceo “G. Galilei” di Trento, dalle ore 17.00 alle 20.00, nel rispetto di un protocollo per lo svolgimento in sicurezza concordato con l’Azienda sanitaria. Protagonisti, insieme ai giovani studenti, persone della società civile, del mondo della cultura e del lavoro che hanno già vissuto “scelte importanti e possono essere testimoni significativi di successi e insuccessi, di fatiche, difficoltà (legate anche alla pandemia) e soddisfazioni, così da aiutare i giovani a riconoscere alcuni criteri utili per scegliere con maggiore consapevolezza e libertà”. Quattro verbi, spiegano dalla diocesi trentina, identificano quattro aree tematiche in cui si collocheranno i ‘testimoni’: lavorare (economia, impresa e lavoro), partecipare (istituzioni e cittadinanza), sapere (università, cultura, formazione e sport), servire (volontariato e associazionismo). Tra tutti i testimoni, ogni studente all’atto dell’iscrizione potrà sceglierne tre con cui dialogare. Sarà un confronto in cui far emergere la ricchezza dell’esperienza personale per offrire suggerimenti utili ai prossimi maturandi. “Voci del verbo scegliere” anche a Rovereto. Quest’anno, l’iniziativa “Voci del verbo scegliere” approda per la prima volta anche a Rovereto. A promuoverlo, con lo stesso format ma altri testimoni, è sempre la Diocesi di Trento. L’evento, riservato agli studenti delle classi quinte degli Istituti cittadini, è in calendario venerdì 4 marzo dalle ore 16.30 alle 19.00, nella sede di Trentino Sviluppo, in via Zeni 8.