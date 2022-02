Ucraina: Ue, riconoscimento russo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk, “palese violazione del diritto internazionale e accordi di Minsk”

Condanna “con la massima fermezza” per la decisione del presidente russo di procedere al riconoscimento delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk come entità indipendenti è stata espressa in un comunicato congiunto dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel e dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. L’atto di Putin è “una palese violazione del diritto internazionale e degli accordi di Minsk” dicono i presidenti che anticipano: “L’Unione reagirà con sanzioni contro coloro che sono coinvolti in questo atto illegale”. A nome dell’Ue ribadiscono il “fermo sostegno all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti”.