Diocesi: Piacenza, il 28 febbraio il primo incontro sull’eredità della 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani

“Il pianeta che speriamo: l’eredità della Settimana sociale a Taranto”. Questo il tema al centro dell’incontro in programma lunedì 28 febbraio a Piacenza organizzato dall’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro. Dalle 20.30, presso il centro “Il Samaritano”, dopo la proiezione di un filmato sull’esperienza dei delegati diocesani di Piacenza-Bobbio a Taranto – il vescovo Adriano Cevolotto, Massimo Magnaschi, Paolo Rizzi e Susanna Rossi – spazio alla tavola rotonda coordinata da Sara Groppi (Cives) alla quale interverranno Ilaria Massera (Ac), Nicoletta Corvi (Confcooperative), Alessandro Candido (Acli), Michele Vaghini (Cisl), Paolo Barono (Cds), Roberto Biella (Punto Incontro).

Un secondo appuntamento, promosso in collaborazione con Cives, si svolgerà venerdì 4 marzo sul tema “Verso un nuovo umanesimo planetario”. Alla serata, ospitata dalle 20 nella sede dell’Università Cattolica di Piacenza e coordinata da Carolina Conti e Andrea Cantù, interverrà don Cristiano Mauri della diocesi di Lecco.

Sarà possibile seguire entrambi gli incontri in streaming sul canale YouTube della diocesi.