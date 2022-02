Famiglia: Aibi e Cisf, collaborazione a titolo gratuito per attività di formazione e istruzione

Una collaborazione a titolo gratuito per realizzare e gestire alcune attività di istruzione e formazione di eccellenza attraverso il progetto “Faris-Family relationship international school”. È questo il fulcro del protocollo di collaborazione firmato da Fondazione Aibi (ente che persegue lo scopo di promuovere il diritto di essere figlio, collaborando con Aibi-Associazione Amici dei bambini e Aibc società cooperativa sociale) e Cisf-Centro internazionale studi famiglia (centro di ricerca con finalità di promozione culturale a sostegno della famiglia secondo i principi cristiani). L’obiettivo è rendere possibile l’organizzazione di specifici eventi di formazione sui temi di comune interesse, fruibili in teleconferenza diretta, con registrazioni on-demand, o, quando le condizioni sanitarie lo permetteranno, in presenza. Le attività verranno organizzate nell’ambito del Progetto Faris, il centro d’eccellenza attraverso il quale vengono messi a disposizione degli utenti oltre 30 anni di esperienza maturata da Aibi sui temi dell’adozione, dell’affido familiare, della gestione dell’accoglienza. Le proposte riguarderanno anche gli ambiti Genitori & figli, di formazione degli operatori del sociale; di formazione e aggiornamento a beneficio di enti pubblici e privati. Tutte le proposte che nasceranno dalla collaborazione saranno pubblicate e proposte all’interno del sito Faris: www.fondazioneaibi.it/faris/.