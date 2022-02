Pnrr e lavoro: Università Cattolica Roma, domani seminario su “blockchain sociale”, mercato e previdenza

La sottosegretaria al ministero del Lavoro e delle politiche sociali Tiziana Nisini interverrà al seminario dal titolo “Tecnologia avanzata e servizi per l’impiego. Politica attiva del lavoro, Pnrr e nuovi disegni istituzionali” promosso domani dalla Facoltà di Economia nel campus di Roma dell’Università Cattolica (ore 16 – 18, Aula 6 del Polo Universitario “Giovanni XXIII” – largo F. Vito 1).

Nell’incontro verranno affrontati i temi delle tecnologie di blockchain applicate anche nei campi delle politiche del lavoro e della previdenza, verso la proposta di un “fascicolo digitale del lavoratore”, nell’ambito dei finanziamenti del Pnrr attraverso la presentazione della ricerca della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica nel campus di Roma in collaborazione con Sapienza Università di Roma e con l’Università Roma Tre.

Il seminario sarà per gli studenti anche l’apertura del corso di Diritto del lavoro e potrà essere seguito on line mediante la piattaforma Blackboard: https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/f4f5b47fe48f4662a3f923e66ac8345a.

Nel corso dell’evento, aperto da Antonella Occhino, preside della Facoltà di Economia dell’Ateneo, e da Michele Faioli, associato in diritto del lavoro della stessa Facoltà, verranno presentati i progetti di ricerca di quatto alumni e dottorandi. Al termine della presentazione animeranno il dibattito sui temi proposti i professori Silvia Ciucciovino, ordinaria di diritto del lavoro all’Università Roma Tre, e Paola Bozzao, associata di diritto del lavoro alla Sapienza. Le conclusioni dell’incontro sono affidate alla sottosegretaria Nisini.