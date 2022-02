Televisione: Tv2000, Zoff, “Il balletto dopo un gol non mi piace. Oggi nel calcio manca rispetto per l’avversario”

“Le cose studiate prima non mi piacciono. Dopo un gol va bene esultare ma un balletto studiato prima della partita non mi piace. Non c’è rispetto dell’avversario. Va bene l’esultanza ma il balletto no”. Così Dino Zoff nell’anticipazione video dell’intervista ‘a tutto campo’ a Tv2000, in occasione dei suoi 80 anni, in onda venerdì 25 febbraio ore 12.20 durante la puntata speciale de “L’ora solare”, il programma quotidiano condotto da Paola Saluzzi. Oggi nel calcio, sottolinea Zoff, “mancano delle cose importanti che valgono per tutte le generazioni: il comportamento, l’educazione, la visione del prossimo, la dignità, il rispetto per l’avversario. Sono cose che dovrebbero esserci sempre. Dopo aver fatto un gol generalmente mi capitava di non esultare oltre il limite per rispetto degli avversari”.