Diocesi: Ac Massa Carrara-Pontremoli, giovedì il convegno “Mons. Giuseppe Taliercio” su “Politica, giovani, territorio”

L’Azione cattolica di Massa Carrara-Pontremoli organizza, giovedì 24 febbraio, alle ore 21, su piattaforma Zoom, il convegno “Mons. Giuseppe Taliercio”, giunto alla sua dodicesima edizione. “Questo appuntamento – si legge sul sito della diocesi – è molto sentito perché vuole ricordare l’impegno di don Giuseppe Taliercio, sacerdote diocesano (1920-2007), assistente generale dell’Azione cattolica stessa, stimato per le sue doti umane e spirituali, insegnante di teologia morale e uomo di cultura e di spiritualità che, contribuendo a diffondere le

idee del Concilio Vaticano II, ribadisce, ancora oggi, l’importanza di una fede incarnata”.

Il tema del convegno sarà “Politica, giovani, territorio”, con il contributo di Gioele Anni, già segretario nazionale del Msac, giornalista e coautore del libro “Serve ancora la politica”.

“Il convegno, come già negli anni scorsi, è stato preceduto da una serie di iniziative propedeutiche così da poter essere aiutati ad avere una maggiore incisività sulla realtà territoriale che e far diventare il convegno stesso un momento del cammino annuale”, si legge ancora sul sito della diocesi.

Per iscrizioni scrivere a convegnotaliercio@gmail.com. È possibile consultare anche il sito www.azionecattolicams.it.