Violenza contro le donne: Commissione Ue, linea telefonica europea di assistenza alle vittime. Il numero di soccorso è 116 016

La Commissione europea annuncia una linea telefonica europea di assistenza alle donne vittime di violenza. Il numero di soccorso è 116 016. Lo comunica l’Esecutivo europeo in una nota in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Dunque le vittime potranno chiamare lo stesso numero in tutta l’Ue per ottenere consulenza e sostegno. “La violenza contro le donne è presente in tutti i Paesi. I dati sono scioccanti: una donna su tre nell’Ue e nel mondo ha subito violenza fisica o sessuale. Oggi una ragazza su cinque subisce abusi sessuali. La violenza online è in aumento, con una giovane donna su due che subisce violenza informatica di genere. L’Ue condanna ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze. È inaccettabile che nel XXI secolo le donne e le ragazze continuino ad essere abusate, molestate, violentate, mutilate o costrette al matrimonio”, hanno dichiarato congiuntamente la Commissione europea e l’Alto rappresentante Ue, Josep Borrell.