Manovra: Fai-Cisl e Coldiretti, istituire un tavolo di confronto su voucher in agricoltura

Fai-Cisl e Coldiretti promuovono la richiesta di un tavolo istituzionale tra parti sociali e Ministra del Lavoro e politiche sociali Marina Elvira Calderone per approfondire la proposta dei voucher in agricoltura contenuta in manovra. È quanto emerso da un incontro informale tra il Segretario Generale della Fai-Cisl Onofrio Rota e il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini al Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione in corso a Roma. “Così come proposti, i voucher rischiano di precarizzare il lavoro, dobbiamo trovare soluzioni di flessibilità che garantiscano alle imprese lavoratori ben retribuiti e professionalizzati, per questo chiediamo un confronto tra organizzazioni di categoria e governo”, ha detto Rota. Per Prandini, “serve un confronto costruttivo con i sindacati per continuare il lavoro proficuo svolto in questi anni per dare risposte ai bisogni sia delle imprese che dei collaboratori”.