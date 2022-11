Germania: spot per l’Avvento disponibile gratis per la distribuzione su siti web e social media. Piccoli gesti per un mondo migliore

Di fronte all’attuale drammatica situazione nel mondo, la campagna congiunta dell’Avvento “#weltretten” di diocesi, organizzazioni umanitarie, ordini e associazioni religiose, nonché l’organizzazione dei media cattolici di Bonn, pone la domanda: come e dove possiamo tutti noi contribuire a rendere il mondo migliore? Al centro della campagna dell’Avvento cattolico di quest’anno c’è uno spot di 90 secondi disponibile, da oggi sul portale online “katholisch.de” (https://www.youtube.com/watch?v=BXDG0s6UR4U): per tutte le parti interessate all’interno e all’“esterno” della Chiesa, lo spot sarà disponibile gratuitamente per la distribuzione su siti web e social media. Lo spot mostra come anche piccole decisioni possano avere un impatto concreto sulla nostra quotidianità e su quella dei nostri simili. “Lo spot dell’Avvento sfonda la cosiddetta quarta parete, la barriera che separa lo spettatore dall’esecutore. Perché i personaggi nello spot ci parlano in modo inaspettato e diretto”, spiega Andrea Rübenacker, direttore generale della media company cattolica. In questo modo, il video “sviluppa intensità e vicinanza allo spettatore e chiarisce la necessità di una collaborazione responsabile, anche o soprattutto nelle situazioni quotidiane”. Come nel 2021, lo spot dell’Avvento sarà affiancato da un calendario digitale con 24 porticine che nascondono messaggi #salvamondo.