Facoltà Teologica Sardegna: il 26 novembre si presenta l’epistolario di Evaristo Madeddu

Sabato 26 novembre 2022, alle ore 11, nell’Aula Magna della Facoltà Teologica della Sardegna si terrà la presentazione dell’Epistolario di Evaristo Madeddu, appena pubblicato per i tipi della PFTS University Press. Ai saluti della autorità seguiranno le relazioni dei docenti Luca Lecis e Andrea Marrone, entrambi dell’Università di Cagliari, insieme ad alcune testimonianze. Saranno presenti i curatori dell’opera, i professori Andrea Bobbio e Paolo Gheda dell’Università della Valle d’Aosta.

L’opera, in quattro volumi, frutto di un paziente lavoro durato diversi anni, raccoglie per la prima volta in forma integrale tutte le lettere di Evaristo Madeddu conservate nell’archivio della Compagnia del Sacro Cuore, in un arco temporale che va dal 1916 al 1964. Le introduzioni dei curatori valorizzano il profilo del fondatore dell’Istituto evaristiano collocandolo all’interno delle dinamiche storiche ed educative della società sarda del Novecento. In tutto ciò emerge l’originalità del pensiero e dell’attività di Evaristo Madeddu (1890-1966), il suo impatto nella società isolana e nazionale dell’epoca, della quale sono messe in evidenza le trame sottili e intricate dei rapporti umani e istituzionali.