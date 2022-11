Tv2000: “Sulla Strada”, al via nuova stagione con padre Hernandez e le opere di Rupnik

Parte su Tv2000, con l’inizio dell’Avvento, la nuova stagione del programma ‘Sulla Strada’, l’appuntamento settimanale con il Vangelo della domenica, in onda ogni sabato, alle 14.35, e domenica, alle 8. Nella nuova edizione a fare da cornice alle riflessione di padre Jean Paul Hernandez è la cappella del Pontificio Seminario Romano Maggiore di Roma, con le opere di padre Marko Rupnik.

Sulle strade del mondo e della vita accompagnati dalla parola del Vangelo. Un appuntamento fisso per Tv2000, una compagnia costante per vivere la Messa domenicale con gli strumenti della dottrina e della storia della Chiesa. Nel nuovo anno liturgico, dalla prima domenica d’Avvento, è padre Jean-Paul Hernandez, gesuita, teologo e appassionato di arte cristiana che spiega il Vangelo: ogni brano è illustrato da immagini animate che riportano alla storia e all’ambiente in cui Gesù viveva, ed accompagnato da opere d’arte di ogni tempo. Saranno dipinti, sculture, mosaici che nelle chiese, nelle cattedrali, in tutti gli spazi religiosi nei secoli hanno illuminato i sacri testi, insegnando la Parola di Dio al popolo cristiano. Padre Hernandez spiega simboli, significati nascosti, facendoci partecipi di un patrimonio di cultura e di fede spesso dimenticato.