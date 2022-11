Ordine francescano secolare: dal 25 al 27 novembre l’Assemblea nazionale a San Giovanni Rotondo

(foto Ofs d'Italia)

Inizia domani, 25 novembre, l’Assemblea nazionale dell’Ofs – Ordine francescano secolare d’Italia dal titolo “Fuori perché…fuori per chi? – I francescani secolari chiamati ad avviare processi”, che si svolgerà nel Centro di spiritualità “Padre Pio” a San Giovanni Rotondo (Fg) fino a domenica 27 novembre. Nella circolare di convocazione dell’assemblea viene specificato come i partecipanti saranno chiamati a riflettere sul tema delle relazioni, che non possono essere casuali, ma richiedono occhi attenti, cuore disponibile e mani operose. “Dopo l’importante assemblea di Assisi, in cui abbiamo detto con forza che non è più tempo di nasconderci, ma è importante essere ‘tutti fuori’, nella prossima assemblea proveremo a dirci ancora una volta l’importanza dell’incontro e delle relazioni in tutti gli ambiti della vita”. Sono queste le parole del ministro nazionale Luca Piras che aggiunge, “Sarà una nuova occasione per fare nuova esperienza di ciò che possiamo rendere concreto ogni giorno”. Il programma prevede per venerdì sera un momento di preghiera nella cripta con la tomba di San Pio da Pietrelcina, mentre sabato mattina la tavola rotonda sul tema dell’assemblea, alla quale prenderanno parte don Marco Pagniello, direttore nazionale di Caritas italiana, e fr. Luciano Lotti, OfmCap e segretario generale dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Nel pomeriggio di sabato si svolgeranno i “Cantieri di Francesco”, gruppi di lavoro guidati da suor Vittoria Sechi, clarissa missionaria del Santissimo Sacramento, ed Emidia Piccinni, insegnante e psicologa. L’assemblea si concluderà domenica 27 novembre, con un momento assembleare presso l’Auditorium della chiesa di San Pio.