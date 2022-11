Papa Francesco: a Festival Dottrina sociale, “viviamo una stagione di grandi conflittualità” che “richiede un intervento deciso con un’opera riparatrice”

(da Verona) “Viviamo una stagione di grandi conflittualità che sembrano negare quell’atteggiamento di affidamento verso gli altri, sostenuto da un sentimento di sicurezza e tranquillità. Pensiamo ai tanti conflitti in corso nel mondo intero – siamo nella terza guerra mondiale! – e alle povertà conseguenti, alle sofferenze, alle vittime innocenti, al futuro negato ai bambini… Uno scenario cupo, che richiede un intervento deciso con un’opera riparatrice”. Lo ha scritto Papa Francesco nel messaggio inviato ai partecipanti alla XII edizione del Festival della Dottrina sociale che si è aperto questa sera al Palaexpo Verona Fiere sul tema “Costruire la fiducia – La passione dell’incontro”.

Riferendosi al tema dell’“appuntamento ormai diventato punto di riferimento per quanti credono che il bene comune non sia una semplice possibilità, ma il cemento su cui edificare una società giusta, vera e bella”, il Santo Padre rileva che “il verbo che avete scelto – ‘costruire’ – è molto appropriato”. “Viene alla mente – ha osservato Francesco – la grande capacità progettuale, tipica degli artigiani, di riuscire a vedere la bellezza già nella materia grezza. Ecco, allora, indicato già un impegno concreto: essere artigiani di fiducia! Occorre, però, fare molta attenzione: non si costruisce con casualità, ma secondo un progetto ben preciso”. “La progettualità rappresenta la capacità di fare ordine nelle idee, nelle iniziative, negli slanci appassionati, rispettando il tempo perché tutto si realizzi e i tempi di ciascuna persona”, ha proseguito il Papa, per il quale “solo così la costruzione realizzata potrà reggere ai marosi della storia. E il cartello della fiducia rappresenterà l’indicazione necessaria per tenere salda l’intera struttura”. “Fiducia in se stessi e negli altri! Ma ancora prima – ha ammonito – fiducia in Dio!”.