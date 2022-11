Diocesi: Padova, il Centro universitario in festa per santa Caterina d’Alessandria

In occasione della festa liturgica di santa Caterina d’Alessandria, patrona dell’Università di Padova, che ricorre il 25 novembre, il Centro universitario di Padova propone due appuntamenti.

Nel giorno della festa di santa Caterina, venerdì 25 novembre, sarà il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, a presiedere, alle ore 18.30, nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria in via Cesare Battisti 245 a Padova, la celebrazione eucaristica in suffragio dei defunti dell’Università. Animerà la celebrazione la Caterina Ensemble diretta dal maestro Alessandro Kirschner. Il giorno successivo, sabato 26 novembre, alle ore 20.45, sempre nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, concerto con musiche di Giovanni Benedetto Platti: un padovano del Settecento. Requiem e miserere, per soli, coro e orchestra con la Caterina Ensemble, diretta dal maestro. Alessandro Kirschner