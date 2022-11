Ambiente: Montefalco e Assisi, il 25 e 26 novembre il secondo Meeting sulla bellezza del creato, interviene in diretta il card. Parolin

Saranno Montefalco e Assisi a dare vita, rispettivamente il 25 e il 26 novembre, alla seconda edizione del Meeting nazionale “Bellezza del creato”, promosso dalla Fondazione Sorella Natura. Ad accogliere l’apertura del Meeting sarà venerdì prossimo il Teatro Comunale San Filippo Neri a Montefalco, a partire dalle ore 10, con il primo intervento da parte di Roberto Leoni, presidente della Fondazione Sorella Natura. La giornata, condotta dal giornalista Mario Benedetto, vedrà una serie di interventi di autorevoli esperti su argomenti come arte e scienza (Franco Cotana, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Sorella Natura e ordinario all’Università di Perugia; Antonio Forcelllino, restauratore e scrittore; Francesco Mancini, ordinario di Storia dell’Arte all’Università di Perugia; Antonio Sgamellotti, Accademico dei Lincei) e tutela e sviluppo del paesaggio (Bruno Broccolo, presidente della Fondazione Umbra per l’Architettura; Virginia Lapenta, conservatore di Villa Farnesina; Mosè Ricci, ordinario all’Università Sapienza di Roma; Andrea Spaterna, presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Alle ore 15 si parlerà di economia, grazie agli interventi di Alessandro Campi, ordinario del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Perugia; Gianfranco Cavazzoni, ordinario di Economia aziendale all’Università di Perugia; Paolo Gualtini, coordinatore del Nucleo Ricerca Economica della Banca d’Italia e Marcello Signorelli, ordinario di economia all’Università di Perugia. Dopo il concerto dell’Umbria Ensemble, alle 16, la prima giornata si concluderà alle 17, con l’intervento di Alberto Avoli, presiedente del Comitato etico di Fondazione Sorella Natura e presidente onorario della Corte dei Conti. La mattinata di sabato 26 novembre, ad Assisi, comincerà alle 10, presso Palazzo Bonacquisti-Fondazione Perugia, con la presentazione dell’evento a cura dell’ambasciatore Pietro Sebastiani, membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sorella Natura, e il saluto in diretta del cardinale Segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin. La giornata, condotta da Fausta Speranza, giornalista e scrittrice, proseguirà con i saluti di Michele Toniaccini, presidente di Anci Umbria; Anna Bonfrisco, europarlamentare, e Cristina Colaiacovo, presidente della Fondazione Perugia. La prima sessione dei lavori sarà dedicata alla triade “bellezza, economia, sviluppo sostenibile”, e prevede gli interventi di Claudio Pettinari, rettore dell’Università di Camerino; Giuseppe Ricci, direttore generale di ENI Energy Evolution; Marco Magnifico, presidente del FAI; Alfonsina Russo, direttrice del Parco Archeologico del Colosseo; Mario Antonio Scino, capo Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e Francesco Vaia, direttore generale dell’Istituto Spallanzani. L’ultima sessione, condotta dalla giornalista Paola Ansuini, prevede i saluti di mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi; Nicola Procaccini, europarlamentare; Stefania Proietti, sindaco di Assisi e Marco Squarta, presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria. A seguire, gli interventi di Luca Antonini, giudice della Corte Costituzionale; Daniele Cabras, consigliere per gli Affari Giuridici del Presidente della Repubblica; Carlo Deodato, presidente del Comitato Giuridico della Fondazione Sorella Natura e Saverio Ruperto, ordinario di Diritto Civile all’Università Sapienza di Roma. Le conclusioni sono a cura di Roberto Leoni. Il Meeting sarà integralmente trasmesso in streaming dai siti: “Sorella Natura e Umbria Web Cam”.