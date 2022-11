Diocesi: Lucca, il Volto Santo sarà spostato nel laboratorio di restauro nel transetto della cattedrale

Si sono concluse con successo le operazioni di messa in sicurezza del Volto Santo. Dunque tutto è pronto per poter procedere con la delicata fase di movimentazione del venerato crocifisso dal tempietto, in cui è custodito da secoli, al laboratorio appositamente realizzato per il suo restauro nel transetto della cattedrale di Lucca.

Le operazioni, effettuate da Arteria, azienda specializzata nella movimentazione di opere d’arte, e dirette dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, in accordo con la Soprintendenza locale e l’Ente Chiesa Cattedrale, si svolgeranno giovedì 1° dicembre 2022 con la possibilità che si estendano anche al giorno successivo. Durante tutta la durata della movimentazione l’accesso alla chiesa sarà interdetto, pertanto la cattedrale sarà chiusa a fedeli e turisti giovedì 1 e venerdì 2 dicembre 2022. Una volta collocata la scultura nel laboratorio, inizierà il restauro vero e proprio, la cui durata non è possibile definire con precisione ma che viene indicativamente stimata intorno ai 18 mesi. Tutti potranno aggiornarsi sull’avanzamento dei lavori di restauro, anche con video e immagini, pubblicati sul sito www.voltosantolucca.it.