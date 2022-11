Giovani: Corpo europeo di solidarietà, 142 milioni di euro per aiutare i più bisognosi attraverso il volontariato

La Commissione ha lanciato oggi l’invito a presentare proposte nell’ambito del Corpo europeo di solidarietà per il 2023. Il Corpo europeo di solidarietà è un programma dell’Ue per i giovani “che desiderano impegnarsi in attività di solidarietà in vari settori che vanno dall’aiuto alle persone svantaggiate al contributo all’azione sanitaria e ambientale, in tutta l’Unione e oltre”. Il bando intende “creare maggiori opportunità di solidarietà per i giovani, mettendo a disposizione oltre 142 milioni di euro”. Finanzierà il volontariato, progetti di solidarietà guidati dai giovani, squadre di volontariato in aree ad alta priorità incentrate sul soccorso per le persone in fuga da conflitti armati e altre vittime di disastri naturali o non naturali, nonché prevenzione, promozione e sostegno nel campo della salute. “Questo invito – chiarisce la Commissione – offre anche ai partecipanti la possibilità di contribuire alle operazioni di aiuto umanitario in tutto il mondo”. Il programma è aperto a persone di età compresa tra i 18 ei 30 anni per attività di solidarietà che affrontano le sfide della società e tra i 18 ei 35 anni per il volontariato a sostegno delle attività di aiuto umanitario internazionale. I giovani che desiderano impegnarsi nelle attività del Corpo europeo di solidarietà devono registrarsi nel portale del Corpo europeo di solidarietà, dove possono trovare le organizzazioni che attuano progetti.