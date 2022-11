Teologia: Roma, il 2 dicembre dialogo con il teologo e filosofo ceco Tomáš Halik

La Cattedra Gaudium et spes del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, insieme alla casa editrice Vita e Pensiero, organizza un dialogo con Tomáš Halik, teologo e filosofo ceco, autore del volume “Pomeriggio del cristianesimo. Il coraggio di cambiare”, pubblicato in questi giorni. Alla presentazione, in programma il 2 dicembre, a Roma (ore 12, Auditorium dell’Istituto Giovanni Paolo II, piazza San Giovanni in Laterano, 4). All’evento – informano i promotori – interverranno il card. Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; Armando Matteo, segretario del Dicastero per la Dottrina della Fede, Luca Bagetto, filosofo e professore associato dell’Università di Pavia. L’incontro sarà introdotto da Pierangelo Sequeri, direttore della Cattedra Gaudium et spes e condotto dalla giornalista di TV2000 Monica Mondo mentre le conclusioni saranno affidate al preside dell’Istituto Giovanni Paolo II, Philippe Bordeyne. Nel suo libro Halik tratteggia delle linee prospettiche per una riforma della Chiesa che la veda interlocutore attento della cultura e della società del nostro tempo. “Ai giorni nostri in gran parte del mondo occidentale chiese, conventi e seminari si svuotano, decine di migliaia di persone fuoriescono dalla Chiesa”, spiega Halik: “Le oscure ombre di un recente passato tolgono credibilità alla Chiesa. I cristiani sono divisi – e le divisioni di oggi non sono fra Chiese, quanto piuttosto all’interno di esse. La fede cristiana ormai non deve affrontare l’ateismo militante o dure persecuzioni ma una minaccia ben più grande: l’indifferenza. Con questo libro mi interrogo sui cambiamenti incontro ai quali andiamo oggi e su quali possibili forme future di cristianesimo si annunciano tra le fila della crisi attuale”. E’ prevista la traduzione simultanea inglese/italiano. E’ necessario portare con sé cellulare e cuffie.