Ue: Praga, incontro internazionale “per intraprendere azioni concrete per un internet aperto, libero e sicuro”

Si svolge oggi a Praga un evento multi-stakeholder sul futuro di internet, organizzato dalla Commissione Ue in collaborazione con la Presidenza ceca del Consiglio dell’Ue. L’incontro “si concentrerà su azioni concrete per realizzare i principi sanciti dalla Dichiarazione sul futuro di internet, che nell’aprile 2022 ha riunito firmatari di oltre 60 partner, impegnandosi per un Internet che sia aperto, libero, globale, interoperabile, affidabile e sicuro e limitando l’impatto della disinformazione”. “Mostrerà – specifica una nota stampa – anche le questioni relative alla disinformazione sulla guerra in Ucraina”. La vicepresidente della Commissione, Věra Jourová, che interverrà all’evento, ha dichiarato: “questa settimana i partner europei e internazionali si riuniscono a Praga insieme alla società civile, al mondo accademico e all’industria per discutere i modi per realizzare l’internet che desideriamo: uno spazio digitale che rispetta le libertà fondamentali e i diritti umani universali, promuove l’alfabetizzazione digitale e limita la disinformazione. Poiché il futuro di internet è anche il futuro delle nostre democrazie, dei media e delle economie, è nostro dovere garantire che sia uno spazio sicuro e affidabile per tutti”.