The Economy of Francesco: Roma, domani alla Lumsa un evento con testimonianze di giovani impegnati nei villaggi tematici e sul territorio

“L’impegno dei giovani di Economy of Francesco per dare un’anima all’economia di oggi” è l’incontro in programma domani dalle 17 presso l’Università Lumsa – Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne, partner del movimento internazionale The Economy of Francesco nell’organizzazione dell’evento

L’incontro, che si avvale della collaborazione del Cenacolo di studi diplomatici e internazionali e dell’Osservatorio Germania-Italia-Europa (Ogie), è pensato per far conoscere The Economy of Francesco (EoF), movimento di giovani economisti e changemakers sorto 3 anni fa grazie a una lettera-invito di Papa Francesco per confrontarsi insieme ad Assisi nell’incontro “The Economy of Francesco. I giovani un patto, il futuro – Assisi 2020”.

L’invito del Papa è stato raccolto da più di 3mila giovani provenienti da più di 120 nazioni e selezionati e sostenuti dal Comitato tecnico scientifico dell’evento di Assisi, diretto da Luigino Bruni, ordinario di Economia politica all’Università Lumsa. Giovani studiosi e professionisti dell’economia che hanno deciso di formare reti professionali e culturali collaborando in 12 Villaggi tematici e in diversi gruppi territoriali per trasformare “un’economia che uccide” in “un’economia di pace” che ascolti tanto il grido della Terra quanto quello dei poveri.

L’evento di domani sarà aperto da Giulia Gioeli, dottoranda Lumsa in Scienze dell’Economia civile e Coordinatrice del Villaggio Life and Life-Style di EoF. Seguiranno tre interventi a cura di: Chiara Subrizi, giovane economista del ministero dell’Economia e delle finanze che spiegherà cosa vuol dire essere un’economista di The Economy of Francesco; Cristóbal Gómez Gutiérrez, avvocato e mediatore, membro del Villaggio Finance and Humanity di EoF, attualmente impegnato nella creazione di una startup che contribuisce all’evangelizzazione con lo scopo sussidiario di aiutare economicamente le opere della Chiesa; Olena Komisarenko, dottoranda in Scienze sociali presso l’Università Pontificia San Tommaso d’Aquino e coordinatore junior del Villaggio Women for Economy di EoF.

Spazio poi alle testimonianze di Simona Cioffi, studentessa in Economia e gestione aziendale alla Lumsa, e di Mariangela Lancellotta, imprenditrice e amministratrice di Set Sviluppo, azienda per lo sviluppo di progetti nel settore dell’agrofotovoltaico che associano la produzione di energia rinnovabile all’agricoltura. A conclusione un dibattito aperto ai partecipanti.