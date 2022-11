Arte: Roma, domani presentazione in anteprima del ritratto di Benedetto XVI con la famiglia pontificia

Il ritratto del Papa emerito Benedetto XVI con la sua famiglia pontificia. E’ l’ultima creazione artistica di Natalia Tsarkova, che verrà presentata in anteprima domani, alle ore 12, nel Palazzo del Cardinale Cesi (Via della Conciliazione 51), nel contesto dell’apertura del XXI Festival internazionale di musica e arte sacra. Si tratta di un quadro ad olio che, nel raffigurare il Papa emerito insieme alla sua famiglia pontificia, “pone in risalto il periodo di intensa preghiera e di profonda riflessione che il papa vive quotidianamente fin dal giorno successivo a quello delle sue storiche dimissioni da vescovo di Roma e successore di San Pietro”, si legge in una nota a proposito della tela policroma, delle dimensioni di cm 200 x 180, dove appaiono nove personaggi: al centro, la figura di Benedetto XVI. Questa edizione del Festival, che porta il titolo “L’arte salva l’arte”, è caratterizzata dall’accostamento simbolico tra la musica e la pittura. All’anteprima di domani interverranno il card. Angelo Comastri, presidente onorario della Fondazione “Pro musica e arte sacra”, Hans Alberto Courtial, presidente generale della Fondazione “Pro musica e arte sacra”, mons. Pablo Colino, membro del Consiglio direttivo e del Comitato artistico della Fondazione “Pro musica e arte sacra”, Claudia Autieri, presidente del Comitato dei sostenitori e Gianni Letta, del comitato d’onore della Fondazione “Pro musica e arte sacra”. Saranno presenti inoltre Michele Dall’Ongaro, presidente sovrintendente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il compositore Andrea Mannucci, il direttore d’orchestra Ildebrando Mura e la pittrice Natalia Tsarkova.