Sabato 5 novembre, nel giorno in cui la diocesi di Lugano festeggia la solennità del patrono san Carlo Borromeo, l’amministratore apostolico mons. Alain de Reamy presiederà la celebrazione eucaristica nella cattedrale di San Lorenzo dando inizio ufficialmente al suo ministero pastorale. De Reamy è stato nominato amministratore apostolico lo scorso 10 ottobre a seguito delle dimissioni presentate dal vescovo Valerio Lazzeri ed accolte da Papa Francesco. Sabato la messa è in programma per le 17.