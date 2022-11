Libri: Subiaco, stipulata convenzione tra Biblioteca statale di Santa Scolastica e Scuola di Biblioteconomia della Biblioteca Apostolica Vaticana

(Foto: Biblioteca Santa Scolastica)

Una convenzione “ad personam” con la Scuola di Biblioteconomia della Biblioteca Apostolica Vaticana e la Biblioteca statale del Monumento nazionale di Santa Scolastica in Subiaco (Roma). A stipularla nei giorni scorsi sono stati mons. Cesare Pasini, Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana e Direttore della Scuola di Biblioteconomia, e dom Fabrizio Messina Cicchetti, Direttore della Biblioteca statale del Monumento nazionale di Santa Scolastica in Subiaco. In virtù della convenzione, spiega dom Messina Cicchetti, “per la prima volta un allievo del prestigioso corso biennale di specializzazione, svolgerà il suo tirocinio curricolare presso la Biblioteca Santa Scolastica. Protagonista di questo progetto è la bibliotecaria Martina Maiorino che si occuperà di portare avanti l’obiettivo già programmato dalla Biblioteca di Santa Scolastica di procedere alla revisione, proposta di scarto, movimentazione e collocazione dei periodici, attualmente dislocati in diverse sale della struttura che confluiranno in una nuova emeroteca recentemente allestita”. Così come convenuto con la Scuola Vaticana di Biblioteconomia, la collaborazione con Maiorino “prevede anche una riflessione su alcuni elementi fondamentali per la gestione, l’ordinamento e la migliore fruizione della Biblioteca in vista della revisione e dell’aggiornamento della Carta dei Servizi e del Regolamento”. La convenzione prevede, infine, uno studio (ad integrazione del progetto presentato lo scorso 18 settembre) per la creazione di postazioni studio nel piano terra per una migliore accessibilità della biblioteca.