Diocesi: Matera-Irsina, “emergenza educativa: sfida da affrontare insieme”. Il 4 novembre una giornata per far dialogare giovani e adulti

È rivolta a genitori, insegnanti, studenti ed educatori l’iniziativa dell’Ufficio di pastorale scolastica della diocesi di Matera-Irsina che venerdì 4 novembre “farà dialogare giovani e adulti, in due distinti momenti, sul tema della educazione”. Gli incontri si terranno a Matera presso l’auditorium di Casa “S. Anna” in via Lanera 14 e saranno guidati da Ezio Aceti, psicologo dell’età evolutiva, scrittore e pubblicista. Il primo incontro, sul tema “Che conquista, la libertà!” avrà come protagonisti giovani e studenti e si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 4 novembre dalle 15.30 alle 17.30.

Il secondo, dal titolo “Insieme: per una relazione pedagogicamente corretta” avrà come interlocutori docenti, genitori ed educatori e si svolgerà nello stesso pomeriggio con inizio alle 18. “L’iniziativa, promossa in collaborazione con gli uffici della pastorale familiare e giovanile e con gli insegnanti di religione, intende riprendere – spiega un comunicato della diocesi – il percorso di confronto e dialogo avviato negli anni scorsi sull’importanza della funzione educativa, una sfida che coinvolge tanto gli adulti che le giovani generazioni”.

Le locandine dei due eventi, qui riprodotte, sono state realizzate dagli studenti del Liceo artistico di Matera.