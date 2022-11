Diocesi: Lucera-Troia, nuova lettera pastorale del vescovo Giuliano. “Coraggio! Alzati, ti chiama (Mc 10,49). La vita cristiana come sequela di Gesù”

Ieri, 1° novembre, nella solennità di tutti i Santi, al termine del pontificale presieduto nella basilica cattedrale, il vescovo di Lucera-Troia, mons. Giuseppe Giuliano, ha firmato e consegnato alla comunità diocesana la sua terza lettera pastorale, dal titolo: “Coraggio! Alzati, ti chiama (Mc 10,49). La vita cristiana come sequela di Gesù”.

Indirizzata “alla Chiesa di Lucera-Troia, agli uomini e alle donne di buona volontà che vivono nel suo territorio, a tutti”, mons. Giuliano ricorda in apertura la precipua funzione della lettera pastorale: quella di suggerire “l’attenzione prioritaria che, nella globalità del Mistero cristiano, si propone alla comunità ecclesiale”, indicando “l’orizzonte comune di impegno e di riflessione” da tradurre poi, nelle singole comunità parrocchiali, in un programma pastorale.

Ponendo un particolare accento sul tema vocazionale, “Coraggio! Alzati ti chiama” propone la visione della vita cristiana a partire dalla sequela del Messia. “Essa – scrive il presule – è indirizzata alla diocesi di Lucera-Troia, incamminata con le Chiese italiane e con la Chiesa universale nel Sinodo a cui Papa Francesco chiama tutte le comunità cristiane del mondo”.