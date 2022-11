Nuovo Governo: Squillaci (Fict), “bene Bellucci vice ministro del Lavoro e Politiche sociali e pronti a collaborare nell’ottica di co-programmazione e di ascolto”

“Apprendiamo con enorme piacere dell’incarico di sottosegretario e vice ministro del Lavoro e Politiche sociali che la presidente Giorgia Meloni e il Consiglio dei ministri ha inteso affidare a Maria Teresa Bellucci”. Lo afferma Luciano Squillaci, presidente della Federazione italiana comunità terapeutiche (Fict).

“Avevamo auspicato – dice Squillaci – il coinvolgimento di persona attenta e competente, considerando il momento delicato che il Paese sta attraversando e le difficoltà in cui si trovano migliaia di cittadini. Con la nomina di Bellucci siamo stati accontentati sotto entrambi i punti di vista”.

Il presidente della Fict aggiunge: “Conosciamo molto bene la nuova vice ministro, avendo già collaborato con lei nel campo delle dipendenze e più in generale sui temi delle politiche sociali. Anzi, Maresa (ci perdonerà se continuiamo a chiamarla come abbiamo sempre fatto) è stata l’unica ad essere sempre presente ed attenta alle nostre istanze, sin da prima della sua elezione nella scorsa legislatura e dopo, durante tutto l’arco di questi anni difficili. Conosciamo quindi bene la sua sensibilità e la sua competenza e riteniamo che la scelta fatta dal Governo sia assolutamente positiva”.

“Abbiamo già espresso direttamente a Bellucci la nostra soddisfazione per la sua nomina e ora le ribadiamo i nostri migliori auguri per il cammino che l’attende, certi che continueremo come sempre a collaborare in quell’ottica di co-programmazione e di ascolto che da sempre ha contraddistinto lo stile della vice ministro. Da oggi ci sentiamo davvero meno soli e possiamo tornare a guardare con speranza alle sfide che ci attendono”, conclude Squillaci.