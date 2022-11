Brasile: Repam a Lula, “speranza nell’attuazione delle promesse elettorali sull’Amazzonia”

La Rete Ecclesiale Pan-Amazzonica (Repam-Brasile) ha diffuso ieri una nota, nella quale si congratula con il presidente eletto Luiz Inácio Lula da Silva, ed esprime la sua “speranza nell’attuazione delle proposte annunciate nella campagna, riguardanti l’Amazzonia, i suoi popoli e comunità tradizionali”. Il testo è firmato dal presidente dell’organismo a livello nazionale, dom Evaristo Pascoal Spengler, vescovo della prelatura di Marajó, dal vicepresidente, dom Pedro Brito Guimarães, arcivescovo di Palmas, e dla segretario, dom Ionilton Lisboa de Oliveira, vescovo della prelatura di Itacoatiara.

Nel testo, la Rete evidenzia la posizione del presidente eletto a difesa dell’Amazzonia e dei suoi popoli, nel suo primo discorso dopo la conferma della sua vittoria, e afferma che “questo impegno è urgente perché l’Amazzonia è in fiamme e la sua i popoli subiscono ogni tipo di violenza e violazione dei diritti umani”. A questo proposito, la nota cita direttamente le parole pronunciate da Lula dopo la vittoria: “Siamo impegnati per i popoli indigeni, per gli altri popoli della foresta e per la biodiversità”, ha promesso il presidente eletto.

Repam Brasile, inoltre, sottolinea “la fiducia in tutte le istituzioni che rappresentano i processi democratici del Paese e nel processo elettorale, condotto con competenza dal Tribunale Elettorale Superiore, coadiuvato dai partiti politici e dalle organizzazioni della società civile”.