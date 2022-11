Diocesi: Civitanova Marche, concluso il XVII Congresso nazionale Ctg con rinnovo del Consiglio nazionale

Concluso lunedì 31 ottobre a Civitanova Marche, il XVII congresso nazionale Ctg-Centro turistico giovanile durato due giorni e che ha visto confrontarsi delegati, dirigenti e soci di tutta Italia sul tema “Da solide radici per una nuova dimensione associativa”, ribadendo la necessità di attuare una crescita che sappia conciliare la propria storia con le esigenze e le sollecitazioni dell’oggi. Sono intervenuti per l’apertura dei lavori l’arcivescovo di Fermo, mons. Rocco Pennacchio, il direttore dell’Ufficio nazionale della Cei per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, don Gionatan De Marco, il consigliere regionale delle Marche, Pierpaolo Borroni, attraverso un videomessaggio la portavoce del Forum Terzo settore, Vanessa Pallucchi, ed il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, con un telegramma per gli auguri e la benedizione di Papa Francesco. Il congresso ha adottato il nuovo statuto Ctg quale rete associativa, raggiungendo contestualmente la personalità giuridica ed è stato rinnovato il Consiglio nazionale che ha visto eletti: Salandini Fabio, Finocchiaro Francesco, Quartulli Ada, Basso Efrem, Mannino Sigismundo, Gualdoni Maurizio, Marafioti Michele, Sessa Paolo, Ceccato Annarosa, Leoni Giovanna, Romanazzi Giovanni, Puro Eleonora, Marcon Patrizio, Cavallo Adele, Mula Letizia, Malavasi Marco, Ruggeri Leo Stefania. Ieri gli eletti hanno provveduto a comporre la Presidenza nazionale che vede: Fabio Salandini presidente nazionale, Ada Quartulli e Francesco Finocchiaro vicepresidenti nazionali, Maurizio Gualdoni segretario generale, Efrem Basso amministratore nazionale.