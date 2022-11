Elezioni in Israele: Ucei, “saremo come sempre con e per Israele nella sua lotta contro ogni forma di delegittimazione e a difesa della sicurezza dei suoi confini e cittadini”

“L’appuntamento elettorale conferma ancora una volta la vivacità della dialettica democratica d’Israele nella più importante delle giornate: quella in cui ciascun cittadino è chiamato ad esprimere le sue aspettative di governo nell’urna. Attendiamo ora la formazione del nuovo esecutivo per capire chi saranno, anche per noi, gli interlocutori di riferimento. Saremo come sempre con e per Israele nella sua lotta contro ogni forma di delegittimazione e a difesa della sicurezza dei suoi confini e cittadini, con l’impegno a sostenere il proficuo contributo offerto dallo Stato ebraico allo sviluppo del Medio Oriente e della società occidentale nel suo insieme”. Lo ha detto la Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei) Noemi Di Segni commentando il voto del 1° novembre in Israele. Lo spoglio delle schede, non ancora completato, vede il blocco di centro-destra, guidato dal Likud di Bibi Netanyahu, vincitore con la maggioranza di 65 seggi.