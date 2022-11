(Foto Vatican Media/SIR)

Dopo la Messa presieduta nella basilica di San Pietro, in suffragio dei cardinali e vescovi defunti nel corso dell’anno, il Papa – in forma strettamente privata – presiede un momento di preghiera nel Capo Santo Teutonico, che si trova all’interno della Città del Vaticano, tra la basilica e l’Aula Paolo VI. Domani la partenza per il Bahrein, meta del suo 39° viaggio apostolico internazionale.