Università: Iusve, si amplia la biblioteca “Claudio Noventa” grazie all’arrivo del fondo “Giuseppe Mari”

Si amplia la biblioteca “Claudio Noventa” dello Iusve, l’Istituto Universitario Salesiano Venezia, grazie all’arrivo a consultazione di 2369 libri del fondo “Giuseppe Mari” donati all’istituto dalla moglie del docente ordinario di Pedagogia all’Università Cattolica del Sacro Cuore e docente di Pedagogia generale e Pedagogia della relazione d’aiuto nel Dipartimento di Pedagogia Iusve mancato nel 2018. Al termine della catalogazione saranno almeno 13mila i volumi consultabili, tra libri già catalogati a scaffale (9200), e i nuovi libri da catalogare tutti dedicati ai diversi temi che lo Iusve affronta con i suoi studenti a lezione. Nella biblioteca che si inaugurerà venerdì 7 ottobre alle 15 nella sede di Mestre di via dei Salesiani ci saranno dunque volumi specializzati ma anche riviste scientifiche. E in particolare: 9200 i libri catalogati a scaffale, 2369 i libri da catalogare del Fondo Mari, 1100 i libri da catalogare della Sala Pio Penzo e Biblioteca. A questi si aggiungono il “Catalogo Internazionale Ebscohost”, con accesso a migliaia di articoli scientifici indicizzati, nelle aree di pertinenza (Comunicazione, Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Medline e collezione di E-book) ma anche le riviste cartacee disponibili per la consultazione nelle aree di psicologia (7), pedagogia (13), comunicazione ed educazione (6) e altre riviste trasversali alle aree (2). La biblioteca che verrà in questa occasione intitolata a Claudio Noventa, docente stabile nell’area di Comunicazione ed educazione dello Iusve mancato nel febbraio 2022 verrà presto messa anche a servizio del territorio con modalità e orari che verranno comunicati successivamente. Alle 16.30 nel corso dell’inaugurazione inoltre verranno consegnati 4 premi di laurea alla memoria di Giuseppe Mari, istituito grazie alla partecipazione della Fondazione Giuseppe Tovini di Brescia con criteri analoghi a quanto avvenuto negli scorsi anni accademici.