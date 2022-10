Tutela minori: mons. Ghizzoni (Cei), “attenzione vera per scongiurare gli abusi”

(Foto SIR)

Si tiene oggi 6 ottobre, presso il Seminario romano maggiore di Roma, la giornata di studio dedicata a “l’indagine previa”. L’incontro è promosso dal Servizio nazionale per la tutela dei minori nell’ambito dell’attuazione dei cinque passi per lotta agli abusi elaborati dai Vescovi italiani durante l’Assemblea generale del maggio scorso.

La giornata di studio è rivolta a tutti gli operatori giuridici presso i Servizi regionali/diocesani/interdiocesani per la tutela minori, le curie diocesane, gli Istituti religiosi e i Tribunali ecclesiastici. A discutere della tematica, alcuni esperti giuristi: mons. Paolo Bianchi, vicario giudiziale dell’arcidiocesi di Milano; mons. Jordi Bertomeu Farnos, officiale del Dicastero per la dottrina della fede; don Gianluca Marchetti, cancelliere della curia di Bergamo. Modera e conduce i lavori p. Luigi Sabbarese, docente di diritto canonico alla Pontificia Università Urbaniana. Il saluto inaugurale è stato pronunciato da mons. Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna-Cervia e presidente del Servizio nazionale della Cei per la tutela dei minori, che ha ricordato come il Servizio sia da pensare come “un servizio pastorale al servizio delle diocesi, in modo che ci sia un’attenzione vera per scongiurare questo peccato e reato gravissimo che è l’abuso”.