Diocesi: Messina, dalla Giornata sociale nasce un percorso di formazione per una ecologia integrale

A conclusione del “Tempo del Creato” l’arcidiocesi di Messina organizza sabato 8 ottobre, alle 9.30, presso l’Aula “Cannizzaro” dell’Università degli Studi di Messina (Piazza Pugliatti, 1) l’ottava Giornata sociale diocesana dal titolo “Educhiamo alla bellezza i giovani. Dalla “Laudato si’” e dalla Settimana Sociale di Taranto un rinnovato impegno socio-politico”. Sarà presentata la seconda edizione del Percorso di formazione per una ecologia integrale: Custodiamo la città.

Dopo il saluto dell’arcivescovo, mons. Giovanni Accolla, del pro rettore dell’Università, Giovanni Moschella, e della Delegata RUS (Rete Università Sostenibili) Università, Roberta Salomone, ci sarà l’introduzione di don Sergio Siracusano, direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro che presenterà il Percorso di formazione per una ecologia integrale “Custodiamo la città”.

Seguiranno gli interventi di don Antonio Panico, vicario episcopale per la Pastorale sociale dell’arcidiocesi di Taranto, che racconterà il cammino post Settimana Sociale di Taranto, e di Clara Stella Vicari Aversa, membro della Commissione diocesana per la Custodia del Creato e vicepresidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Messina che tratterà il tema “Educare alla bellezza”. Ivan Tornesi, della Pro Loco Messina Sud, e Nello Cutugno, della Pro Loco Capo Peloro, racconteranno la bellezza dei territori messinesi. Luca Mancuso, della Commissione Diocesana per la Custodia del Creato presenterà l’esperienza del “Coordinamento dei Colli”. A conclusione ci sarà una tavola rotonda sul tema della Bellezza nei territori – moderata dal giornalista Marino Rinaldi – con alcuni universitari, dtudenti e giovani dell’associazionismo cattolico.