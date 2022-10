Diocesi: Pavia, domani sera in duomo l’apertura dell’anno pastorale con mons. Castellucci

La Chiesa di Pavia avvierà domani, venerdì 7 ottobre, il nuovo anno pastorale con una serata in cattedrale alla quale parteciperà mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, referente nazionale per il cammino sinodale. Durante l’incontro, che avrà inizio alle 20.45, il vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti presenterà la sua lettera pastorale. “Dopo una mia breve introduzione sul cammino dell’anno – ha affermato il vescovo invitando la comunità diocesana alla serata di domani –, sarà l’arcivescovo Erio Castellucci, responsabile nazionale del cammino sinodale delle Chiese in Italia, a presentare il senso e le modalità di realizzazione dei Cantieri di Betania, che raccolgono e offrono le Prospettive per il secondo anno del Cammino sinodale”.

Nel corso della serata verrà distribuito anche un piccolo sussidio contenente alcuni testi di sant’Agostino in accompagnamento alla lettera pastorale del vescovo Sanguineti.