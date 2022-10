Movimenti: Rinnovamento nello Spirito celebra il 22° anniversario della Casa di accoglienza “Il Cenacolo”

“Saranno due giornate di gioia e di comunione ecclesiale”. Così, in una nota, il Rinnovamento nello Spirito Santo descrive le giornate che si vivranno in Calabria l’8 e il 9 ottobre 2022, in occasione del 22° anniversario della Casa di accoglienza “Il Cenacolo”, che cade proprio nell’Anno giubilare del Rinnovamento nello Spirito Santo. Fulcro di solidarietà e di aggregazione sociale, per iniziativa di un anziano del RnS in Calabria, Bartolomeo Mercuri, sarà proprio la medesima struttura, che sorge a Maropati (RC), ad ospitare sabato l’inizio dei lavori, alle 17, con un Incontro di testimonianza con il giornalista Rai Domenico Iannacone. Nella giornata di domenica l’evento proseguirà presso l’Auditorium diocesano “Famiglia di Nazareth”, a Rizziconi (RC). Dopo il momento di accoglienza e la Preghiera Comunitaria carismatica, alle 10.30 sarà Salvatore Martinez, Presidente Nazionale del RnS, a dettare la relazione sul tema: “La carità non abbia finzioni… amatevi gli uni gli altri con amore fraterno” (cf. Rm 12, 9-10). Seguiranno gli interventi di ospiti e benefattori. Nel pomeriggio, dopo un tempo di lode, sono previsti video e testimonianze di volontari, poveri ed extracomunitari che “abitano” questa realtà fondata sulla fraterna prossimità. La Celebrazione eucaristica, alle 17.30, sarà presieduta da mons. Francesco Milito, vescovo di Oppido Mamertina-Palmi. L’anniversario si concluderà con il Roveto ardente di adorazione guidato da Salvatore Martinez.