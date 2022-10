Artemide Zatti: le celebrazioni prima e dopo la canonizzazione tra Roma e Valdocco

Nella mattinata di sabato 8 ottobre, alle 10, nell’“Aula Paolo VI” in Vaticano, il rettor maggiore dei Salesiani, don Ángel Fernández Artime, presiederà una messa solenne; a seguire, verranno offerte alcune testimonianze sulla figura del futuro santo. Alle 12, poi, ci sarà una speciale udienza di Papa Francesco per tutti i salesiani e ai membri della Famiglia Salesiana convenuti a motivo della canonizzazione di Zatti.

Nel pomeriggio i numerosi pellegrini presenti a Roma potranno compiere un pellegrinaggio guidato sui luoghi di don Bosco a Roma, con itinerari per gruppi linguistici. L’indomani sarà il giorno del rito di canonizzazione in piazza San Pietro. Lunedì 10 ottobre, alle 11, presso la chiesa nazionale Argentina, a Roma, il cardinale argentino Leandro Sandri, prefetto del Dicastero per le Chiese orientali, presiederà una messa di ringraziamento per la canonizzazione di Zatti per i fedeli argentini riuniti a Roma. Mentre l’11 ottobre, nella basilica di Maria Ausiliatrice a Torino-Valdocco – là dove nacquero l’Oratorio di don Bosco e la Congregazione Salesiana – sarà il rettor maggiore a presiedere un’Eucaristia di ringraziamento per il dono della santità di Artemide Zatti, insieme a tantissimi salesiani coadiutori giunti appositamente da tutto il mondo.