Diocesi: Acireale, a Linguaglossa un patto di alleanza educativa tra amministrazione, Chiesa e associazioni

Sabato 8 ottobre 2022, alle 17.30, nella chiesa madre Santa Maria delle Grazie di Linguaglossa, si terrà il convegno “Ci vuole un villaggio per educare un bambino”, tema tratto da un noto proverbio africano.

L’amministrazione comunale di Linguaglossa, con il sindaco Luca Stagnitta e l’assessora alla Pubblica Istruzione, Giovanna Lo Verde, ha lavorato a un progetto di Alleanza Educativa che ha visto coinvolti la scuola, la Chiesa e le associazioni chiedendo di unirsi in un patto educativo. L’iniziativa che prevede laboratori con scolari e studenti, incontri con i genitori e formazione per i docenti vedrà la presenza anche di mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale. Dopo i saluti del primo cittadino Luca Stagnitta e del presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Sgroi, saranno l’assessore Giovanna Lo Verde, il parroco di Santa Maria delle Grazie, don Orazio Barbarino, lo psicoterapeuta e docente di psicologia all’Università di Messina, Mariano Indelicato, e il sociologo e professore di comunicazione all’Università di Messina, Francesco Pira, a tracciare le linee del progetto, assieme ai dirigenti scolastici, Venera Marano e Giovanni Lutri, rispettivamente dell’ I.C. “Santo Cali” e dell’I.I.S. “Michele Amari”. Sarà infine il vescovo a concludere i lavori.