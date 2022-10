Ucraina: Assisi, sabato incontro nazionale “Con Papa Francesco, contro la guerra per costruire la pace”

“Con Papa Francesco, contro la guerra per costruire la pace”. Questo il tema dell’incontro nazionale che si svolgerà sabato 8 ottobre ad Assisi. L’iniziativa, organizzata dal Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi, si terrà dalle 10 alle 17 presso la sala stampa del Sacro Convento di San Francesco.

“Il drammatico appello che Papa Francesco ha lanciato domenica scorsa per fermare l’escalation della follia in Ucraina non deve cadere nel vuoto”, si legge in una nota di presentazione dell’evento: “Cosa possiamo fare? Come possiamo fronteggiare le enormi sfide che incombono? Come possiamo ricostruire un serio impegno di cittadini e istituzioni per la pace?”. “Dopo otto anni e otto mesi di guerra in Ucraina e nessuna seria iniziativa di pace, mentre il popolo ucraino continua a morire e a subire indicibili sofferenze, mentre la crisi economica e sociale si sta facendo sempre più drammatica, mentre la radicalizzazione dello scontro globale sta compromettendo la possibilità di fronteggiare tutte le grandi sfide poste dalle catastrofi climatiche, dalle pandemie, dalle migrazioni e dal continuo aumento delle disuguaglianze, appare sempre più necessario dare nuovo slancio all’impegno per costruire una coscienza, una cultura e una politica della pace”, proseguono i promotori, secondo cui “la via della pace che Papa Francesco sta indicando ai credenti e non credenti di tutto il mondo, con magistrale fermezza e coerenza, è la dimostrazione che un’alternativa esiste, che c’è un’altra strada e che la dobbiamo percorrere assieme”.

All’incontro di Assisi intervengono tra gli altri: fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi; Stefania Proietti, sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia; Marco Tarquinio, direttore di Avvenire; Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede; Flavio Lotti, coordinatore della Marcia PerugiAssisi.